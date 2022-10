 Greenpeace-Protest gegen russisches Erdgas vor Prager Gipfeltreffen

PRAG (dpa-AFX) -Mit einer Protestaktion haben Umweltaktivisten vor zwei großen Gipfeltreffen in Prag zur Abkehr von fossilen Energieträgern aufgerufen. Die Organisation Greenpeace ließ am Donnerstag auf der Moldau eine große aufblasbare Röhre treiben, gleich einer Pipeline. Darauf stand "Putin's bloody gas" - was etwas zweideutig ist und auf Deutsch "Putins blutiges Gas" oder auch "Putins verdammtes Gas" heißen könnte.

PRAG Damit kritisiere man, dass Russlands Präsident Wladimir Putin von Gaseinnahmen profitiere, während er gegen die Ukraine Krieg führe, hieß es in einer Greenpeace-Mitteilung. Grundsätzlich müssten die "unfairen und unmoralischen" Gewinne der fossilen Energieunternehmen stärker besteuert werden. In Prag findet an diesem Donnerstag das erste Treffen der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft statt, zu dem die Staats- und Regierungschefs von mehr als 40 Staaten eingeladen sind. Am Freitag folgt ein informeller Gipfel der EU-Staaten, der sich auch mit Energiefragen befassen soll.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen