 Grenke erwartet mehr Neugeschäft - Aktie an SDax-Spitze

BADEN-BADEN (dpa-AFX) -Der Leasingspezialist Grenke rechnet dank einer starken Nachfrage in diesem Jahr mit mehr Neugeschäft als bislang. Statt 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro soll das Leasingneugeschäft nun 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstag in Baden-Baden mit. Der Vorstand geht dabei von einer weiterhin guten Geschäftsentwicklung aus. An der Börse wurde die Nachricht vom späten Nachmittag belohnt: Die Grenke-Aktie baute ihre Kursgewinne bis auf fast 15 Prozent aus und war zuletzt mit einem Plus von gut 10 Prozent Spitzenreiter im Nebenwerte-Index SDax .

BADEN-BADEN Im dritten Quartal erzielte Grenke nach eigenen Angaben ein Leasingneugeschäft von knapp 566 Millionen Euro - fast 52 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nach den ersten neun Monaten steht damit ein Leasingneugeschäft von 1,65 Milliarden Euro zu Buche, ein Zuwachs von mehr als 45 Prozent.

