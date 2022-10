 Grenkes Neugeschäft wird dank höherer Zinsen wieder profitibaler

BADEN-BADEN (dpa-AFX) -Der Leasingspezialist Grenke hat bei der Profitabilität im Neugeschäft in den Monaten Juli bis September von den steigenden Zinsen profitiert - zumindest im Vergleich zum Vorquartal. Die Marge im Leasingneugeschäft gemessen am Deckungsbeitrag, also der Differenz zwischen den Erlösen und den variablen Kosten, sei im Vergleich zum zweiten Quartal um einen halben Prozentpunkt auf 16,4 Prozent gestiegen, teilte der Konzern am Mittwoch in Baden-Baden mit. Da sich Grenke seit einiger Zeit wieder stärker auf Verträge mit größerem Volumen fokussiert, die in der Regel nicht so profitabel sind, ging die Marge im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte zurück.

BADEN-BADEN Wie bereits seit Dienstag bekannt zog das Neugeschäft im Leasingbereich um rund 52 Prozent auf knapp 566 Millionen Euro an. Der Konzern hatte am Dienstagnachmittag zudem die Prognose für das Neugeschäft im laufenden Jahr erhöht. Die im Nebenwerte-Index SDax notierte Aktie zog daraufhin um zwölf Prozent an.

