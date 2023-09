Größte Aufdach-Solaranlage Deutschlands in Marl in Betrieb genommen

MARL (dpa-AFX) -Auf einem Logistikzentrum im nordrhein-westfälischen Marl ist am Montag die nach Betreiberangaben bislang größte Photovoltaik-Aufdachanlage Deutschlands in Betrieb genommen worden. Die Anlage hat eine Kapazität von bis zu 12 Megawatt, also 12 000 Kilowatt, wie die beteiligten Unternehmen Metro, Goodman und Baywa r.e. mitteilten. Zum Vergleich: Aufdachanlagen auf Einfamilienhäusern haben oft eine Kapazität von bis zu 10 Kilowatt.