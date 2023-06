 Groß- und Außenhandel: Weiter keine Einigung bei Tarifverhandlungen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) -In den Tarifverhandlungen für den Groß- und Außenhandel in Nordrhein-Westfalen ist die dritte Verhandlungsrunde am Dienstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber hätten "wie auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein neues Angebot vorgelegt", teilte die Gewerkschaft Verdi am Abend mit.

DÜSSELDORF "Diese Ignoranz gegenüber den existenziellen Sorgen der eigenen Beschäftigten angesichts einer historisch hohen Preissteigerung ist unerträglich", sagte Silke Zimmer, Verdi-Verhandlungsführerin, laut Mitteilung. "Nun bleibt den Kolleginnen und Kollegen nichts anderes, als die Streiks noch einmal auszuweiten. Sie brauchen jetzt nachhaltige und tabellenwirksame Entgelterhöhung und keine Verzögerungstaktik durch die Arbeitgeber." Die Verhandlungen sollen demnach am 30. Juni fortgesetzt werden. Verdi fordert für die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel NRW eine Erhöhung der Entgelte um 13 Prozent, mindestens aber um 400 Euro. Die Arbeitgeber hatten im April ein Angebot vorgelegt, das eine Erhöhung von 4 Prozent zum 1. Dezember 2023 und eine weitere um 2,1 Prozent zum 1. Dezember 2024 sowie Inflationsausgleichsprämien vorsah.