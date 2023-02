 Großbritannien: Hohe Inflation geht weiter zurück

LONDON (dpa-AFX) -Die Teuerung in Großbritannien geht weiter zurück, befindet sich allerdings immer noch auf hohem Niveau. Im Januar lagen die Verbraucherpreise 10,1 Prozent über dem Stand im Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Dezember hatte die Teuerung 10,5 Prozent betragen. Der Rückgang der Rate fiel stärker aus als Analysten im Schnitt mit 10,3 Prozent erwartet hatten.

LONDON Im vergangenen Oktober hatte die Inflationsrate mit 11,1 Prozent einen rund 41-jährigen Höchststand markiert, seither geht sie zurück. Für Entlastung sorgte zu Jahresbeginn die Preisentwicklung von Kraftstoffen und im Gastronomiebereich. Dagegen deutete die Preistendenz bei Alkohol- und Tabakprodukten nach oben. Die britische Notenbank stemmt sich seit längerem gegen die hohe Inflation. Seit Ende 2021 hat sie ihren Leitzins um fast vier Prozentpunkte angehoben. Zuletzt kam an den Finanzmärkten jedoch die Frage auf, ob die Bank of England bald eine Zinspause einlegen könnte.