 Großbritannien: Industriestimmung deutet weiter auf Schrumpfung hin

LONDON (dpa-AFX) -Die Stimmung in der britischen Industrie deutet weiterhin auf eine rückläufige wirtschaftliche Aktivität hin. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Mai um 0,7 Punkte auf 47,1 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Umfragerunde bekannt gab. Eine erste Erhebung wurde leicht angehoben. Da die Kennzahl weiter unter 50 Punkten liegt, deutet sie wirtschaftliche Schrumpfung an.

LONDON Der Abschwung im verarbeitenden Gewerbe habe sich beschleunigt, kommentierte S&P die Zahlen. Hauptgründe seien eine schlechte Wirtschaftsstimmung, geringere Auftragseingänge aus dem Ausland und ein Lagerabbau auf Seiten der Abnehmer. Die Lieferkettenproblematik dagegen habe sich weiter verringert. Auf der Kostenseite gebe es ebenfalls positive Entwicklungen.