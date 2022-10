Großhandelspreise ziehen wieder stärker an

WIESBADEN (dpa-AFX) -Der starke Preisauftrieb im deutschen Großhandel hat wieder etwas Fahrt aufgenommen. Im September stiegen die Preise um fast ein Fünftel (19,9 Prozent) gemessen am Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Der mehrmonatige Trend zu leicht rückläufigen Preissteigerungen ist damit gestoppt: Im August (18,9 Prozent) und Juli (19,5 Prozent) hatten die Raten noch darunter gelegen.