 Großküchenausstatter Rational profitiert von Preiserhöhungen

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) -Der Großküchenausstatter Rational hat auch im zweiten Quartal deutlich mehr Umsatz und Gewinn gemacht. "Nach einem erfolgreichen Start in das Jahr 2023 konnten wir auch im zweiten Quartal an diese Erfolge anknüpfen", sagte Unternehmenschef Peter Stadelmann am Donnerstag bei Vorlage der Quartalszahlen. Dabei hätten Sondereffekte durch den Abbau des hohen Auftragsbestands beigetragen. Zudem habe das Unternehmen von positiven Umsatzeffekten profitiert, während geplante Investitionen und Ausgaben sich erst in den kommenden Monaten in den Büchern abzeichnen werden. Die Jahresziele bestätigte der Vorstand.

LANDSBERG AM LECH Das MDax-Unternehmen konnte im zweiten Quartal mehr Geräte verkaufen, profitierte aber auch von Preiserhöhungen. Der Erlös stieg so im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel auf rund 278 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Experten hatten mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet. Auch ergebnisseitig lief es besser als am Markt gedacht. In den drei Monaten bis Ende Juni lag das Betriebsergebnis (Ebit) mit knapp 70 Millionen Euro um 53 Prozent über dem Vorjahr. Die operative Marge verbesserte sich auf 25 (Vorjahr: 19,5) Prozent, weil die Kosten weniger stark stiegen als der Umsatz.