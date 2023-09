 Grüne bei sicheren Herkunftsstaaten zurückhaltend

BERLIN (dpa-AFX) -Die Grünen haben zurückhaltend auf Forderungen von CDU-Chef Friedrich Merz nach einer Ausweitung der Liste sogenannter sicherer Herkunftsstaaten reagiert. So gebe es etwa keinen Grund, Algerien dieses Siegel zu geben, sagte Grünen-Chef Omid Nouripour am Montag in Berlin. Das Instrument werde teils auch überschätzt. CDU-Chef Friedrich Merz hatte gefordert, weitere Länder zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, um Abschiebungen dorthin zu erleichtern. Er nannte neben Moldau und Georgien auch Tunesien, Marokko, Algerien oder Indien. Georgien und Moldau sollen laut einem Kabinettsbeschluss der Ampel-Regierung in die Liste aufgenommen werden.