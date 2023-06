 Grüne: Heizungsgesetz wird noch vor Sommerpause verabschiedet

BERLIN (dpa-AFX) -Die Grünen erwarten, dass der Bundestag das sogenannte Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause verabschieden wird. Sie gehe davon aus, dass der Entwurf für die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in der kommenden Woche in den Bundestag eingebracht werde, sagte die Co-Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, der "taz.die tageszeitung" (Montag). "Dann können wir endlich sachlich darüber reden. Die Mehrheit der Menschen ist ja für eine Wärmewende." Viele seien aber verunsichert, weil sie nicht wüssten, was auf sie zukomme.

BERLIN "Das Gesetz ist pragmatisch und sozial", warb Dröge. Die Grünen wollten das Soziale im parlamentarischen Verfahren noch stärken. "Ich bin überzeugt, dass alle Interesse daran haben, wieder zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zu kommen", sagte sie angesichts heftiger Auseinandersetzungen um das Gesetz auch innerhalb der Koalition mit der SPD und der FDP. "Und dann werden wir das Gebäudeenergiegesetz gemeinsam beschließen."