 Grüne Mihalic: Nach Heizungs-Einigung bessere Atmosphäre in der Koalition

BERLIN (dpa-AFX) -Nach der Vereinbarung zum Gebäudeenergiegesetz, rechnet man bei den Grünen auch bei anderen ins Stocken geratenen Gesetzesvorhaben mit Fortschritten. "Ich bin mir sicher, dass wir da jetzt insgesamt auch eine Atmosphäre haben in der Koalition, wo wir die Dinge miteinander besser beraten können, abschließend beraten können, jetzt wo der dicke Brocken von der Brust ist", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, am Mittwoch in Berlin. "Das heißt, wir werden da auch noch ein paar Dinge vor der Sommerpause auch zum Abschluss bringen können."

BERLIN Dazu zählten mehrere Vorhaben aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium sowie die Planungsbeschleunigung bei Straßen, sagte Mihalic. Die Ampel-Koalition hatte sich Ende März nach langem Streit darauf geeinigt, dass es eine Beschleunigung für bestimmte Autobahnprojekte geben soll, die Stauschwerpunkte und Engstellen sind. Dass es beim Heizungsgesetz in den parlamentarischen Beratungen erneut zu einer Blockade kommen könnte, erwarte sie nicht, sagte Mihalic. Auf die Frage, ob es nicht besser gewesen wäre, die Frage der kommunalen Wärmeplanung anzugehen, bevor man Immobilienbesitzern Vorgaben für ihre neuen Heizungen macht, antwortete die Grünen-Politikerin: "Das ganze Problem war ja, dass der Gesetzentwurf in einem Stadium das Licht der Welt erblickt hat, als er eigentlich noch gar nicht fertig war." Zu diesem Zeitpunkt wäre eine Verbindung beider Elemente unmöglich gewesen, da die FDP einer verpflichtenden kommunalen Wärmeplanung da noch nicht zugestimmt habe. SPD, Grüne und FDP hatten sich am Dienstag auf Änderungen am vom Kabinett beschlossenen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz verständigt. Der Gesetzentwurf wird diese Woche erstmals im Bundestag beraten. Nach dem Kompromiss sollen nun das Gebäudeenergiegesetz und das Wärmeplanungsgesetz gekoppelt werden, die beide zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Wer an ein Fernwärmenetz angeschlossen ist, muss sich keine Gedanken mehr über den Einbau etwa einer Wärmepumpe machen. Eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung soll es überall bis spätestens 2028 geben. Den Grünen sei es wichtig, "Bürgerinnen und Bürgern vor Fehlinvestitionen zu schützen", sagte Mihalic. Das sei mit den nun vereinbarten "Leitplanken" für den Gesetzentwurf sichergestellt.