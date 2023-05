Grünen-Chef mahnt nach Flüchtlingstreffen rasch weitere Schritte an

BERLIN (dpa-AFX) -Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat nach dem Bund-Länder-Treffen zur Flüchtlingspolitik rasch weitere Schritte gefordert. "Die Kommunen tragen eine große Last zurzeit", sagte er am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". Einige Kommunen seien wirklich am Limit, und deshalb brauche es schnell Hilfe. "Jenseits aller anderen Diskussionen ging es darum, dass jetzt Geld fließt. Und das ist gelungen."