 Grünen-Fraktionschefin fordert mehr Verantwortung von Union

BERLIN (dpa-AFX) -Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hat der oppositionellen Union vorgeworfen, in der Krise zu wenig Verantwortung zu übernehmen und stattdessen Populismus einzusetzen. "Wo sind Sie eigentlich in dieser Situation?", fragte Haßelmann am Donnerstag im Bundestag. "Wo sind Sie in Ihrer Verantwortung in der größten Krise dieses Landes und der größten Krise Europas, sich nicht in Fundamentalopposition zu verkriechen, sondern Verantwortung zu übernehmen?"

BERLIN Besonders griff Haßelmann Unionsfraktionschef Friedrich Merz an und kritisierte ihn für seine Äußerung zum angeblichen "Sozialtourismus" von Ukraine-Flüchtlingen. Zwar hatte der 66-Jährige wenig später öffentlich um Entschuldigung gebeten, falls seine Wortwahl als verletzend empfunden worden sei. Kurz danach habe die Union aber nachgelegt, kritisierte Haßelmann. Sie forderte: "Lassen Sie die Finger davon, mit dieser Methode Populismus in dieser Art und Weise zu arbeiten."

