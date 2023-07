 Habeck bricht zu Sommerreise auf - Betriebe und Bürgerdialog

STUTTGART/HEIDELBERG/BERLIN (dpa-AFX) -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will am Montag in Stuttgart zu einer mehrtägigen Sommerreise durch verschiedene Bundesländer aufbrechen. Geplant sind Firmenbesuche und Dialoge mit Bürgerinnen und Bürgern - am Montagabend ist ein solcher in Heidelberg geplant. Die Reise des Grünen-Politikers ist in zwei Teile aufgeteilt: von Montag bis Mittwoch sowie dann von Donnerstag bis Freitag. Das Motto: "Wer, wenn nicht hier - Handwerk und Hightech".

STUTTGART/HEIDELBERG/BERLIN Habeck stand in den vergangenen Monaten wegen des umstrittenen Heizungsgesetzes zum Teil heftig in der Kritik. Nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts konnte das Gesetz nicht wie von der Ampel-Koalition geplant am vergangenen Freitag beschlossen werden - vorgesehen ist dies nun nach der Sommerpause Anfang September.

Der erste Teil der Sommerreise führt Habeck am Montag zu Firmenbesuchen in Stuttgart und Mannheim, abends ist der Bürgerdialog in Heidelberg. Am Dienstag sind Firmenbesuche in Heidelberg, Frankfurt und Köln geplant, bevor es am Abend einen Bürgerdialog in Aachen gibt. Am Mittwoch folgt ein Firmenbesuch in Mönchengladbach.

Am Donnerstag will Habeck dann nach Dresden reisen, am Freitag nach Jena.