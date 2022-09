Habeck dämpft Erwartungen an Gaspreisdeckel - 'nimmt nicht jede Last'

BERLIN (dpa-AFX) -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Erwartungen an den geplanten Gaspreisdeckel gedämpft. Man könne damit den Gaspreis nicht so weit herunter subventionieren, wie er 2021 gewesen sei, sagte der Grünen-Politiker am Freitag im Deutschlandfunk. "Und zwar sehr lange nicht. Gas und Energie insgesamt wird die deutsche Volkswirtschaft mehr kosten, als sie es in den ganz günstigen Jahren getan hat." Auch werde nicht jede Preiserhöhung vermieden werden können. "Eine gewisse Last wird genommen werden, aber die komplette Last wird sicherlich nicht genommen werden können", sagte Habeck. "Auch nicht mit diesen gigantischen 200 Milliarden Euro."