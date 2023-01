Habeck führt politische Gespräche in Norwegen

OSLO (dpa-AFX) -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) trifft an diesem Donnerstag in Oslo norwegische Regierungsvertreter zu Gesprächen über Energie- und Wirtschaftsfragen. Geplant sind Treffen mit Ministerpräsident Jonas Gahr Støre, Energieminister Terje Aasland, Handelsminister Jan Christian Vestre und Klimaminister Espen Barth Eide. Zudem nimmt Habeck an einer Unternehmerkonferenz teil und trifft Wirtschaftsvertreter.