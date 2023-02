 Habeck setzt Gespräche in Washington fort

WASHINGTON (dpa-AFX) -Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) führt an diesem Dienstag seine politischen Gespräche in Washington fort. Schwerpunkt der Reise ist das amerikanische Inflationsbekämpfungsgesetz, das milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vorsieht. Auch die Handelspolitik sowie die geopolitische Lage sind Themen. Am Mittwochmorgen will Habeck wieder in Berlin landen.

WASHINGTON Habeck will mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire die europäische Position zum Inflationsbekämpfungsgesetz erläutern. Die beiden Minister wollten gemeinsam US-Finanzministerin Janet Yellen, die Handelsbeauftragte Katherine Tai und Wirtschaftsministerin Gina Raimondo treffen. In Europa fürchtet man Nachteile für heimische Unternehmen, weil Subventionen und Steuergutschriften nach dem Inflationsbekämpfungsgesetz daran geknüpft sind, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren.