 Habeck startet Länder-Tour mit zwei Besuchen in Nordrhein-Westfalen

DUISBURG (dpa-AFX) -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht zum Auftakt einer Länder-Tour am Mittwoch erneut das Thyssenkrupp -Stahlwerk in Duisburg. Anlass ist die vergangene Woche erteilte Beihilfe-Genehmigung der EU-Kommission für ein großes Grünstahl-Projekt von Deutschlands größtem Stahlkonzern. Der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen wollen Thyssenkrupp dabei mit insgesamt bis zu zwei Milliarden Euro unterstützen. Das Unternehmen will einen klassischen Hochofen, der viel klimaschädliches Kohlendioxid produziert, durch eine sogenannte Direktreduktionsanlage ersetzen. In der Anlage soll später erneuerbarer Wasserstoff zum Einsatz kommen.

DUISBURG Ob Habeck bei dem Besuch den nationalen Förderbescheid persönlich übergeben wird, war zunächst offen. Das Unternehmen sprach von einer "Besiegelung der Förderung". Auch Habecks NRW-Amtskollegin Mona Neubaur (Grüne) sowie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), die in Duisburg ihren Wahlkreis hat, werden bei dem Termin erwartet. Habeck wird im Ruhrgebiet noch ein weiteres Wasserstoff-Projekt besichtigen. In Oberhausen will er sich über einen Elektrolyseur zur Herstellung von grünem Wasserstoff informieren, der derzeit von Air Liquide und Siemens Energy aufgebaut wird. Für Habeck bilden die beiden Termine in Nordrhein-Westfalen den Aufakt zu einer dreitägigen Länder-Tour, die ihn am Donnerstag und Freitag auch nach Baden-Württemberg und Bayern führt.