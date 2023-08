Habeck will Investitionen in klimaneutrale Wirtschaft beschleunigen

BERLIN (dpa-AFX) -Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) will Investitionen in eine klimaneutrale Wirtschaft beschleunigen. Das Ministerium veröffentlichte dazu auf Grundlage eines neuen EU-Beihilferahmens eine "Bundesregelung Transformationstechnologien". Bund und Länder könnten spezifische Förderprogramme erlassen, um die Produktion von ausgewählten Transformationstechnologien finanziell zu fördern und anzureizen, teilte das Ministerium am Montag mit. Zuerst hatte das digitale Medienhaus "Table Media" darüber berichtet.