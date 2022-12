Habeck will mehr staatliche Anreize für Investitionen in Afrika

JOHANNESBURG (dpa-AFX) -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will mehr deutsche Investitionen nach Afrika lenken. Dazu soll das Instrument staatlicher Investitionsgarantien überarbeitet werden, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Johannesburg bei der Eröffnung einer deutsch-afrikanische Wirtschaftskonferenz. Habeck sprach von zusätzlichen Anreizen für Investitionen in Regionen wie Südafrika.