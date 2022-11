Hamburg Energie kündigt kräftige Preiserhöhungen für Strom und Gas an

HAMBURG (dpa-AFX) -Auf die Kunden des Versorgers Hamburg Energie kommen Anfang Januar kräftige Preiserhöhungen für Strom und Gas zu. "Bislang konnte Hamburg Energie die in den letzten Monaten massiv gestiegenen Energiekosten für seine Kunden auffangen - dank eines langfristigen Energieeinkaufs", heißt es in einer Mitteilung der Hamburger Energiewerke GmbH vom Mittwoch. "Da seit Mitte 2021 die Energiepreise an den Handelsplätzen um 650 Prozent im Strom und 600 Prozent im Gas gestiegen sind sowie darüber hinaus Umlagen und insbesondere Netzentgelte erhöht wurden, muss auch Hamburg Energie seine Preise zum 1.1.2023 anpassen."