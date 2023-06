Handel warnt vor Kürzung der Fördermittel für den Städtebau in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) -Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat vor einer Kürzung der Fördermittel für den Städtebau gewarnt. HDE-Präsident Alexander von Preen schrieb in einem Brief an Bundesfinanzminister Christian Lindner, Einsparungen bei der Städtebauförderung könnten "fatale Auswirkungen" auf die deutschen Innenstädte haben.