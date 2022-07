 Handwerksmesse: Scholz trifft Wirtschaft zu Spitzengespräch in München

Scholz trifft Wirtschaft zu Spitzengespräch in München

Im Zeichen von Energiesorgen, hoher Inflation und Fachkräftemangel wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag (15.00) die Spitzen der deutschen Wirtschaft in München treffen. Das traditionelle Treffen am Rande der Münchner Handwerksmesse fand coronabedingt zum letzten Mal 2019 mit Amtsvorgängerin Angela Merkel (CDU) statt.