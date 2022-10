 Hannover Rück kann Belastung durch Hurrikan 'Ian' noch nicht einschätzen

LONDON (dpa-AFX) -Nach den milliardenschweren Zerstörungen durch Hurrikan "Ian" in Florida wagt der Rückversicherer Hannover Rück seine Belastung noch nicht zu beziffern. Das Unternehmen werte noch die Schätzungen der Schadenmodellierer und eigene Berechnungen aus, sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz beim Investorentag des Dax-Konzerns am Donnerstag in London. Allerdings habe der weltweit drittgrößte Rückversicherer in Florida einen deutlich geringeren Marktanteil als im Allgemeinen. So hätten die erzielbaren Preise für Rückversicherungsschutz in dem US-Bundesstaat in jüngster Zeit zu niedrig gelegen. Die Hannover Rück wolle ihre Belastung spätestens bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal am 3. November genauer benennen.