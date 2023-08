 Heil: 'Es haben die Kinder in Deutschland gewonnen'

BERLIN (dpa-AFX) -Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwartet, dass es noch eine Zeit dauert, bis die neue Kindergrundsicherung voll bei den Betroffenen ankommt. "Das ist eine große Reform, deshalb braucht es ein bisschen Zeit", sagte Heil am Montag in Berlin. Spannend werde die administrative Umsetzung.

BERLIN Zugleich wandte sich Heil dagegen, nach der Beilegung des Streits um die Kindergrundsicherung Verlierer und Gewinner in der Ampel-Koalition zu suchen. "Es haben die Kinder in Deutschland gewonnen mit dieser Einigung", sagte Heil. SPD, Grünen und FDP sei ein wichtiger Fortschritt im Kampf gegen Kinderarmut gelungen. Heil sagte, "dass noch nie eine Bundesregierung für Familien und Kinder soviel mobilisiert hat an finanziellen Mittel wie diese Koalition". Zuvor hatte die Bundesregierung ihren Dauerstreit über die Kindergrundsicherung beigelegt.

Heil sagte: "Mit der Erhöhung des Kindergeldes, mit der Erhöhung und Ausweitung des Kinderzuschlags, mit dem Kindersofortzuschlag im Vorgriff auf die Kindergrundsicherung und mit den neuen Regelsätzen zum Bürgergeld haben wir das Fundament erschaffen, auf dem jetzt die Kindergrundsicherung errichtet wird." Es sei dabei eine Frage des Anstands und der ökonomischen Vernunft, jedem Kind eine Chance zu geben.