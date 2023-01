Heil kündigt Weiterbildungsgesetz an

BERLIN (dpa-AFX) -Mit einer neuen Bildungszeit und anderen Instrumenten will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Weiterbildung in Deutschland voranbringen. Das solle auch dem um sich greifenden Fachkräftemangel entgegenwirken, sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir werden die richtigen Weichen stellen und alle Potenziale im Inland ausschöpfen."