HINWEIS/Aktien New York: US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Aktienbörsen bleiben an diesem Montag geschlossen. An der Wall Street und den Nasdaq-Börsen wird der Neujahrestag als Feiertag nachgeholt. Erster Handelstag im neuen Jahr 2023 ist daher dieser Dienstag.