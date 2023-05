 Hochtief-Tochter erhält Großauftrag in Kanada

ESSEN (dpa-AFX) -Die US-amerikanische Hochtief-Tochter Flatiron beteiligt sich an mehreren Infrastrukturprojekten in Kanada. Der Großauftrag der kanadischen Regierung, der Provinz Alberta und der Stadt Calgary hat ein Investitionsvolumen von 5,5 Milliarden kanadische Dollar (3,7 Mrd Euro), wie der Essener Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Hochtief-Tochter baut demnach mit einem Partner für die Stadt Calgary unter anderen eine zweigleisige Stadtbahnstrecke, Bahnhöfe und Brücken. Das Stadtbahnprojekt Green Line ist den Angaben zufolge die größte Infrastrukturinvestition in der Geschichte Calgarys. Baubeginn soll 2024 sein.