Hohe Energiepreise in Europa belasten US-Chemiekonzern Dow

MIDLAND (dpa-AFX) -Der US-Chemiekonzern Dow leidet unter den hohen Energiepreisen, insbesondere in der europäischen Region (EMEAI). Der Nettogewinn sank im dritten Quartal von 1,7 Milliarden auf 760 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Midland (Michigan) mitteilte. Das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel mit 1,11 Dollar ebenfalls um mehr als die Hälfte, im Vergleich zu 2,75 Dollar im Vorjahreszeitraum. Neben den gestiegenen Energiepreisen drückten weiter hohe Rohstoffkosten auf die Profitabilität.