 Hohe Nachfrage nach Halbleitern beschert Elmos profitables Wachstum

DORTMUND (dpa-AFX) -Der Halbleiterhersteller Elmos hat im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage in allen Segmenten profitiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kletterte der Umsatz um knapp 29 Prozent auf 136 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog um mehr als ein Drittel auf 34,1 Millionen Euro an. Unter dem Strich blieben 23 Millionen Euro als Gewinn nach Minderheiten hängen, sieben Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Wegen neuer Produktanläufe rechnet der Konzern auch im zweiten Halbjahr mit einem dynamischen Umsatzwachstum und bestätigte seine Jahresziele.