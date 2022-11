Hohe Sondererlöse: BayernLB hebt Prognose erneut an

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Die BayernLB hebt ihre Prognose für das laufende Jahr "aufgrund von Sondererlösen im vierten Quartal" erneut an. Man erwarte nun ein Ergebnis von mehr als 600 Millionen Euro vor Steuern, teilte die Landesbank am Donnerstag in München mit.