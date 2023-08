 Hoher Wasserstand an Flüssen in Tschechien und Slowakei

PRAG/BRATISLAVA (dpa-AFX) -Die starken Regenfälle des Wochenendes lassen Flüsse auch in Tschechien und der Slowakei anschwellen. Am Oberlauf der Elbe bei Spindleruv Mlyn (Spindlermühle) im Riesengebirge in Tschechien galt am Sonntag die erste, niedrigste Hochwasserstufe, wie die Agentur CTK meldete. Meteorologen erwarteten, dass das Wasser bis Montagmittag noch steigen werde. Der heftige Regen hatte am Samstag begonnen und schwächte sich Sonntagnachmittag ab, sollte im Norden und Nordosten des Landes aber andauern.

PRAG/BRATISLAVA In der Slowakei traten am Samstag mehrere Bäche über die Ufer. Im Bezirk Roznava in der Mitte des Landes wurden in einigen Dörfern die Straßen, Gärten, Keller und Häuser unter Wasser gesetzt, wie örtliche Behörden mitteilten. Erst in der Nacht auf Sonntag konnte Entwarnung gegeben werden. Das Slowakische Hydrometeorologische Institut (SHMU) in Bratislava rechnete damit, dass an diesem Wochenende extreme Mengen oder sogar Rekordmengen an Niederschlägen gemessen werden. Dementsprechend gespannt sei die Lage an Flüssen und Bächen.