Hunderte Flüge wegen Warnstreiks in Italien gestrichen

ROM (dpa-AFX) -Wegen eines landesweiten Warnstreiks bei der italienischen Flugsicherung Enav sind am Freitag Hunderte Flüge von und nach Italien ausgefallen. Am Airport Rom-Fiumicino blieben volle Sitzbänke und lange Warteschlangen jedoch aus, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Verglichen mit dem üblichen Fluggastaufkommen an einem Freitagvormittag war Terminal 1 demnach "halb leer". Wegen der seit Tagen bekannten Arbeitsniederlegung schienen viele Passagiere über Verspätungen oder abgesagte Flüge informiert gewesen zu sein.