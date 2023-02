Hunderttausende demonstrieren gegen Rentenreform in Frankreich

PARIS (dpa-AFX) -Bei Streiks und und Massenprotesten haben sich in Frankreich nach Behördenangaben landesweit gut 750 000 Menschen den Rentenplänen der Regierung entgegengestellt. Den Zahlen des Innenministeriums zufolge protestierten damit am Dienstag weniger Menschen als vergangene Woche. In einigen französischen Regionen sind derzeit Winterferien. Die Gewerkschaft CGT hingegen sprach von knapp zwei Millionen Demonstrantinnen und Demonstranten im ganzen Land.