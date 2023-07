IAB: Tarifliche Bindung in Deutschland verliert weiter an Bedeutung

NÜRNBERG (dpa-AFX) -Die tarifliche Bindung in Deutschland verliert immer mehr an Bedeutung. Im Jahr 2022 hätten nur noch rund 43 Prozent der Beschäftigten in Westdeutschland und 33 Prozent in Ostdeutschland in einem Betrieb mit Branchentarifvertrag gearbeitet, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Donnerstag auf Grundlage einer neuen Untersuchung in Nürnberg mit. Der bundesweite Durchschnitt liege bei 41 Prozent. Damit gehe die Tarifbindung nach einer stabilen Phase in den Jahren 2020 und 2021 weiter zurück.