 Ifo: Deutsche Autoindustrie-Mitarbeiter bei E-Kompetenzen besser

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Die Beschäftigten der deutschen Autoindustrie sind nach Einschätzung des Ifo-Instituts etwas besser für die E-Mobilität qualifiziert als Beschäftigte in anderen westlichen Ländern. Die Wirtschaftsforscher hatten die aktuellen Angaben von Mitarbeitern über ihre Fähigkeiten ausgewertet, die diese selbst auf dem Karrierenetzwerk Linkedin gemacht hatten. Demnach haben in der deutschen Autoindustrie gut 6 Prozent der Beschäftigten entsprechende Fähigkeiten, in der italienischen Autoindustrie fast 5 Prozent, in den USA 4 Prozent, in Frankreich 3 Prozent und in Spanien nur 2 Prozent, wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte.

MÜNCHEN Diese Kompetenzen seien auch bei den deutschen Zulieferern verbreitet: "Nicht umsonst haben sich die deutschen Zulieferer zu wichtigen Lieferanten der Elektroautohersteller weltweit entwickelt", sagte der Leiter des Ifo Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, Oliver Falck, in München.