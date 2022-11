 Ifo-Institut: Einzelhandel fehlen Waren und Kunden

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Fast die Hälfte der vom Ifo-Institut befragten Einzelhändler berichten von weniger Kunden in ihren Läden, und drei Viertel kämpften im Oktober noch mit Lieferengpässen. Wegen der hohen Inflation "können sich gerade einkommensschwache Menschen weniger leisten und sind zurückhaltend mit Einkäufen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, am Montag in München.

MÜNCHEN Der Lebensmitteleinzelhandel sei am stärksten von Lieferengpässen betroffen: 90 Prozent der Befragten berichten von Problemen. Aufgrund des großen und vielfältigen Angebots "werden dort einige Produkte in den Regalen fehlen", sagte Wohlrabe. Bei den Baumärkten bekämen 86 Prozent nicht alle bestellten Waren. Und die Spielzeugwarenhändler machen sich Sorgen um das für sie so wichtige Weihnachtsgeschäft: 63 Prozent könnten gegenwärtig nicht das volle Sortiment anbieten. Dass die Kunden seltener einkaufen gehen, spüren laut Ifo-Institut die Möbelhäuser am meisten: "80 Prozent der befragten Unternehmen berichteten davon, dass weniger Kunden kamen." Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen