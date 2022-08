 Ifo-Institut: Inflation frisst die Ersparnisse der Deutschen auf

Die Inflation hat die in Corona-Zeiten angesammelten Ersparnisse der Deutschen laut Ifo-Institut inzwischen aufgezehrt. Weil die Verbraucherpreise aber weiter kräftig steigen, „wird der private Konsum im weiteren Verlauf des Jahres als Konjunkturmotor in Deutschland leider ausfallen”, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser in München.

München Die privaten Haushalte hätten von April 2020 bis März 2021 gut 70

Milliarden Euro mehr auf den Bankkonten geparkt als in normalen

Jahren, sagte Wollmershäuser. Wie die Bilanzen der Banken zeigen,

haben die Verbraucher seit Ende vergangenen Jahres aber verstärkt auf

diese Ersparnisse zurückgegriffen. Die Überschusseinlagen wurden

demnach „bis zum Ende des ersten Quartals 2022 fast vollständig

abgebaut. Und im zweiten Vierteljahr setzte sich diese Entwicklung in

beinahe unverändertem Tempo fort”. Die hohe Inflation dürfte dieses „Entsparen der Haushalte” maßgeblich

getrieben haben. Während der Konsum in den ersten Monaten des Jahres

trotz hoher Inflation noch kräftig ausgeweitet wurde, „zeichnet sich

seit Jahresmitte anhand vieler Frühindikatoren ein deutlicher Dämpfer

