 Ifo-Umfrage: Viele Industriefirmen sparen Gas ohne Produktionskürzung

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Einer großen Mehrheit der deutschen Industriebetriebe ist es nach einer Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts bislang gelungen, ohne Produktionskürzung Gas zu sparen. Allerdings haben demnach viele Unternehmen in dieser Hinsicht damit das Mögliche auch schon getan. Der Spielraum für weitere Einsparungen ohne Produktionsrückgang scheine zunehmend ausgereizt, sagte Karen Pittel, die Leiterin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen. Das Ifo-Institut veröffentlichte die Umfrageergebnisse am Dienstag in München.

MÜNCHEN Sechzig Prozent der befragten Industriefirmen gaben an, Gas für die Produktion zu benötigen - und von diesen haben laut Umfrage drei Viertel Gas gespart, ohne die Produktion zu beschränken. Allerdings sind die Ergebnisse von Branche zu Branche sehr unterschiedlich: In der Autoindustrie und dem Maschinenbau ist das jeweils über 80 Prozent der Unternehmen gelungen, in der Chemiebranche lediglich 60 Prozent. Das Potenzial für weitere Gaseinsparungen ist laut Umfrage für viele Betriebe begrenzt: 39 Prozent sagten, sie könnten ihren Verbrauch weiter reduzieren, ohne dass das die Produktion beeinträchtigen würde. 41 Prozent hingegen müssten dafür weniger produzieren, 12 Prozent die Produktion einstellen, der Rest war unentschlossen. Die Erhebung war Teil der monatlichen Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts, an der mehrere tausend Unternehmen teilnehmen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen