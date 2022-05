 IG BAU und Innung sprechen über neuen Mindestlohn für Gebäudereiniger

In der Handwerksbranche der Gebäudereinigung haben die Tarifpartner am Montag Verhandlungen über einen neuen Mindestlohn aufgenommen. Die IG BAU will den bisherigen Abstand zum gesetzlichen Mindestlohn auch nach dem 1. Oktober 2022 erhalten, wenn die bundesweite Untergrenze auf 12,00 Euro pro Stunde erhöht werden soll. Daraus ergäbe sich eine Lohnsteigerung von rund 19 Prozent auf dann 13,73 Euro. Der tarifliche Mindestlohn ist in der Branche sehr wichtig, weil rund 500 000 der 700 000 Beschäftigten diesen erhalten.

FRANKFURT Die Bundesinnung hatte auf die zahlreichen Belastungen hingewiesen, denen die Firmen wie auch ihre Auftraggeber ausgesetzt seien. Die Lohnforderung der IG BAU sei weder sinnvoll noch realitätsnah. Man erwarte intensive Gespräche, hatte Verhandlungsführer Christian Kloevekorn vor den Verhandlungen erklärt. Mit einem Abschluss wurde am Montag nicht gerechnet, zumal bereits ein zweiter Verhandlungstermin für den 2. Juni erneut in Frankfurt angesetzt ist. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen