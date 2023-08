IG BAU warnt vor Asbest-Belastung in Millionen Gebäuden in Deutschland

BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) -In Wohngebäuden in Deutschland schlummern nach Erkenntnissen der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Millionen Tonnen krebserregendes Asbest. Aufgrund der absehbar zunehmenden Sanierungstätigkeit in den kommenden Jahren drohten deshalb vor allem Bauarbeitern und Handwerkern schwerwiegende gesundheitliche Gefahren, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. "Wir stehen am Anfang von zwei Sanierungsjahrzehnten", sagte IG-BAU-Bundesvorstand Carsten Burckhardt. "Wohnhäuser werden modernisiert, senioren- und familiengerecht umgebaut oder aufgestockt. Mit der Sanierungswelle droht deshalb jetzt eine Asbest-Welle auf dem Bau", ergänzte er.