IG Metall Bayern will am Dienstag deutlich höheres Tarifangebot

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Die Tarifverhandlungen für die 855 000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie gehen am Dienstag in die vierte Runde. Die IG Metall und der Arbeitgeberverband vbm treffen sich um 16.00 Uhr im Haus der bayerische Wirtschaft in München. Die Positionen sind weit auseinander, beide Seiten erhoffen sich eine Annäherung - sonst droht eine Eskalation des Tarifkonflikts.