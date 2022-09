 IG-Metall: Metaller demonstrieren für deutlich mehr Lohn in Leipzig

Metaller demonstrieren für deutlich mehr Lohn in Leipzig

Rund 2000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie sind in Leipzig für einen höheren Lohn auf die Straße gegangen. „Es sind deutlich mehr Menschen gekommen, als wir erwartet haben”, sagte IG-Metall-Sprecher Markus Sievers am Samstag in Leipzig. Die Stimmung sei gut, die Demonstranten machten lautstark auf sich und ihre Forderungen aufmerksam.