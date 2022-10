IG Metall verlangt Angebot in der Tarifrunde

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die IG Metall hat von den Arbeitgebern der deutschen Metall- und Elektroindustrie ein Angebot in den laufenden Tarifgesprächen verlangt. Mit ihrem Beharren auf einer Nullrunde setze die Gegenseite auf ein "totes Pferd", sagte der Erste Vorsitzende der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, am Mittwoch in Frankfurt. Die Gewerkschaft verlangt für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten 8 Prozent mehr Geld.