Immobilien BGH: Kein pauschaler Anspruch auf Mietkappung für Ladenbesitzer wegen Lockdown

Eine Mietminderung komme nur in Einzelfällen in Betracht, lassen die Richter durchblicken. Viele Unternehmen hatten auf mehr gehofft.

Während der Corona-Pandemie sind vielen Einzelhändlern ihre Einnahmen weggebrochen – Miete mussten sie in vielen Fällen weiter zahlen. (Foto: dpa) Geschlossen

Frankfurt Es ist wichtiges Streitthema während des Corona-Lockdowns für Hunderttausende von Unternehmen, das die Richter in Karlsruhe nun erstmals grundlegend verhandelt haben. Müssen die Geschäfte weiter die volle Miete zahlen, obwohl vielen von einem Tag auf den anderen die Einnahmen wegbrachen?

Viele Unternehmen hatten auf eine großzügige Auslegung der Justiz gehofft. Doch in ihrer Verhandlung am Mittwoch ließen die Richter des Bundesgerichtshofs durchblicken, dass sie ein pauschales Urteil in der Sache nicht fällen werden.

Das zeichnete sich in der Verhandlung in Karlsruhe ab. Einzelhändler, die mit ihrem Vermieter über die Miete im Corona-Lockdown streiten, können also voraussichtlich nicht auf eine grundsätzliche Halbe/Halbe-Regelung setzen.

In den zur Entscheidung stehenden beiden Fällen geht es jeweils um den Textildiscounter Kik. Ab März 2020 zahlte dieser in mehreren Filialen zeitweise nicht mehr die volle Miete. Im Raum Chemnitz und mehreren anderen Städten wollte der Filialist seine Miete für diesen Zeitraum gegen den Willen des Vermieters auf Null setzen – weshalb der Zwist vor Gericht landete.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Vorinstanzen urteilten unterschiedlich

Schon die Vorinstanzen urteilten jedoch darüber unterschiedlich. Das Oberlandesgericht Karlsruhe verurteilte Kik zur vollen Mietzahlung. Eine Schließungsanordnung stelle keinen Mietmangel dar, der zur Reduzierung der Miete berechtigt, so die Richter. In dem Fall aus Sachsen hatte das Dresdner Oberlandesgericht dem Geschäft dagegen den Erlass von ungefähr der Hälfte einer Monatsmiete zugesprochen, weil es von 19. März bis 19. April 2020 schließen musste.

Doch die Lösung erscheint den BGH-Richterinnen und -Richtern nunmehr zu pauschal. Der Vorsitzende Hans-Joachim Dose sagte, nach vorläufiger Einschätzung brauche es „eine umfassende Prüfung aller Umstände des Einzelfalls“. Das endgültige Urteil wollen die Richter am 12. Januar verkünden.

Für viele gewerbliche Mieter, die auf deutliche Entlastungen bei ihrer Miete gehofft hatten, wenn die Schließung ihrer Geschäfte wegen der Corona-Pandemie angeordnet wurde, bedeuten die Einlassungen von Dose einen Dämpfer. Gerade Innenstadt-Händler hatten in der Coronakrise oft Schwierigkeiten, ihre Miete zu bezahlen. Die Gesetzeslage ist indes verzwickt.

Seit dem Jahreswechsel 2020/21 ist zwar gesetzlich klargestellt, dass gewerbliche Mieter eine Anpassung ihres Mietvertrags verlangen können, wenn sie wegen Corona-Maßnahmen schließen müssen oder ihr Geschäft nur mit starken Einschränkungen öffnen dürfen. Es gibt aber keine Vorschrift, die besagt, dass ihnen ein Teil der Miete erlassen werden muss. (Az. XII ZR 8/21)

Mehr: C&A muss Miete für April nachzahlen