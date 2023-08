 Immobilienmarktplatz Scout24 hebt Jahresziele nach Sprengnetter-Kauf an

BERLIN (dpa-AFX) -Der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 hebt nach der Übernahme der Sprengnetter-Gruppe seine Jahresprognosen an. Der Umsatz soll im laufenden Jahr statt um 12 Prozent jetzt um 15 Prozent wachsen, wie das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Sonntag in Berlin mitteilte. Der um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) soll jetzt um 18 bis 19 Prozent zulegen. Bisher hatte das Management hier eine Steigerung um 13 Prozent in Aussicht gestellt.

BERLIN Scout24 erklärte die Anhebung des Umsatzziels mit einer starken Nachfrage sowie mit der Übernahme der Sprengnetter-Gruppe zum 1. Juli. Sprengnetter bietet Immobiliendaten und -bewertungen in Deutschland an. Dass die Prognose für den bereinigten operativen Gewinn stärker steigt, begründete Scout24 mit Effizienzmaßnahmen und der Annahme, dass das Umsatzwachstum mit einem positiven Produktmix im zweiten Halbjahr anhält. Im zweiten Quartal habe sich die starke Nachfrage nach Vermarktungs- und Plus-Produkten von Scout24 trotz eines schwierigen Umfelds fortgesetzt, hieß es weiter. Für das erste Halbjahr rechnet das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mit einem Umsatz von knapp 244 Millionen Euro, was auf organischer Basis gut 12 Prozent mehr sei als ein Jahr zuvor. Der bereinigte operative Gewinn dürfte organisch um gut 21 Prozent auf 146,5 Millionen Euro gestiegen sein. Die endgültigen Zahlen will das Unternehmen wie geplant am 8. August veröffentlichen.