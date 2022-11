 In Ausnahmefällen möglich: Auch Studierende können Hartz IV bekommen

In Ausnahmefällen möglich

Ist ein Student zwar an einer Hochschule eingeschrieben ist, studiert aber nicht, kann er Hartz IV in Anspruch nehmen. Auf ein entsprechendes Urteil des Landessozialgerichts Sachsen (Az. L 7 AS 833/19 ) verweist die Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV).