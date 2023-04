In Bulgarien tritt Importstopp für Agrarprodukte aus Ukraine in Kraft

SOFIA (dpa-AFX) -Der von Bulgarien bis Ende Juni verhängte Importstopp für ukrainische Agrarprodukte ist am Montag in Kraft getreten. Gleich am ersten Tag des Verbots kritisierte der Verband der bulgarischen Hersteller von Pflanzenölen und Ölprodukten den Importstopp, der auch Sonnenblumenkerne umfasst. Es wurden unter anderem Schwierigkeiten bei der Erfüllung von Verträgen befürchtet. "Wir waren für eine solche Situation nicht vorbereitet", beklagte Verband-Chef Jani Janew im Staatsradio.