In Österreich gingen Treibhausgasemissionen 2022 zurück

WIEN (dpa-AFX) -In Österreich sind die Treibhausgasemissionen 2022 laut Umweltministerium auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1990 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Ausstoß nach vorläufigen Daten um 6,4 Prozent zurückgegangen, sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag in Wien.